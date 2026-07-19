„Das hat dem Fußball bestimmt geschadet“

Josef Pröll ist beim WM-Finale am Sonntag zwischen Argentinien und Spanien (Anpfiff 21 Uhr MESZ) live vor Ort. Schon vorab zieht der ÖFB-Boss Bilanz. Dabei warnt der 57-Jährige vor falschen Schlüssen und fordert Konsequenzen.
Beim großen Showdown sitzt der ÖFB-Boss heute auf der Tribüne: Auf Einladung der FIFA verfolgt Josef Pröll als einer der 48 Verbands-Chefs das Duell zwischen Argentinien und Spanien hautnah, sprach mit der „Krone“ vor dem Abflug über . . .
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