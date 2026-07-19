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„Das hat dem Fußball bestimmt geschadet“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 06:30
ÖFB-Präsident Josef Pröll zieht WM-Bilanz.
ÖFB-Präsident Josef Pröll zieht WM-Bilanz.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Josef Pröll ist beim WM-Finale am Sonntag zwischen Argentinien und Spanien (Anpfiff 21 Uhr MESZ) live vor Ort. Schon vorab zieht der ÖFB-Boss Bilanz. Dabei warnt der 57-Jährige vor falschen Schlüssen und fordert Konsequenzen.

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Beim großen Showdown sitzt der ÖFB-Boss heute auf der Tribüne: Auf Einladung der FIFA verfolgt Josef Pröll als einer der 48 Verbands-Chefs das Duell zwischen Argentinien und Spanien hautnah, sprach mit der „Krone“ vor dem Abflug über . . .

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