Sturm, Hagel und Blitze bei Konzert von Bad Bunny

Für Aufregung sorgte er zuletzt beim Super Bowl LX am 8. Februar 2026. Dabei sagte er, dass Amerika für ihn mehr als die USA sei, was ihm Kritik von US-Präsident Donald Trump einbrachte, der zuvor bereits gesagt hatte, dass der Sänger nicht in der Lage sei, „die amerikanische Kultur zu ehren“. Bad Bunny setzt sich unter anderem offen für Frauen- und LGBTQIA-Rechte ein. In seinen Songs macht er auf die sozialen und politischen Missstände in Puerto Rico aufmerksam und klagt die ungebremste Zuwanderung reicher US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner an.