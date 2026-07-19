Wie der rot-weiß-rote Pass zum Standortfaktor wird

Es steht viel Potenzial auf dem Spiel

Die „Krone“ sprach deshalb mit dem renommierten Verfassungsexperten über die Untersuchung und den möglichen „Standortfaktor Staatsbürgerschaft“. Für Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger ist klar: „Man sieht jedenfalls das Potenzial, das hier am Spiel steht. Die Attraktivität des Standortes wird durch eine restriktive Interpretation der Bestimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes geschwächt.“