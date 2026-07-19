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Wie der rot-weiß-rote Pass zum Standortfaktor wird

Österreich
19.07.2026 12:00
Verfassungsexperte Dr. Peter Bußjäger zu
Verfassungsexperte Dr. Peter Bußjäger zu(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Staatsbürgerschaften im Eiltempo für Sportler und Künstler – aber kaum rot-weiß-rote Pässe für unternehmerische Leistungen. Eine neue Studie beleuchtet die wirtschaftlichen Möglichkeiten bei mehr Firmengründungen. Die „Krone“ sprach mit einem Verfassungsexperten über Lockmittel und restriktive Gesetze.

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Die neue Studie „Wirtschaftsmigration nach Österreich“ des Wirtschaftsforschungsinstitutes Economica durch den Chefökonom der Industriellenvereinigung, Christian Helmenstein, liefert interessante Zahlen. Demnach könnten internationale Firmengründer Österreich eine Bruttowertschöpfung von bis zu 155 Millionen Euro und fast 180 Arbeitsplätze pro Projekt bringen.

Es steht viel Potenzial auf dem Spiel
Die „Krone“ sprach deshalb mit dem renommierten Verfassungsexperten über die Untersuchung und den möglichen „Standortfaktor Staatsbürgerschaft“. Für Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger ist klar: „Man sieht jedenfalls das Potenzial, das hier am Spiel steht. Die Attraktivität des Standortes wird durch eine restriktive Interpretation der Bestimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes geschwächt.“

Zitat Icon

Man sieht das Potenzial, das auf dem Spiel steht. Es geht ja darum, dass das Gesetz die Möglichkeit bereits vorsieht, aber sehr restriktiv angewendet wird.

Verfassungsexperte Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger

Zudem liegt das Investitionsvolumen durch internationale Firmenansiedelungen bei rund 75 Millionen Euro, im optimistischen Szenario (Potenzial sogar 500 Beschäftigte) sogar bei rund 150 Millionen Euro. Während Sportler und Künstler im Eiltempo eingebürgert werden, bekamen aber nur vier unternehmerische Leistungsträger seit der Regierung unter Kanzler Stocker den Pass.

Das Instrument der Rot-Weiß-Rot-Karte sei zwar ein gutes Mittel, Fachkräfte nach Österreich zu holen – „Unternehmer werden aber mit einer Bewilligung, hier arbeiten zu dürfen, nicht angelockt“. 

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