Simmeringer Jubilar „Gurkinger“ denkt an andere

Persönlich betoffen

Der traurige Grund für seine Spendenidee? Mehrere Familienangehörige des Simmeringer Gärnters sind in teilweise jungen Jahren an Krebs verstorben. „Hier kann man nicht genug helfen. Die Kleinen sind das Wertvollste, was es gibt“, begründet er sein Engagement. Nachahmer wären ihm recht: Eine Spendensammlung lasse sich bei praktisch jeder Feier organisieren, meint Etmar Peter – ganz ohne Mehraufwand für die Gäste, aber mit großer Wirkung für den guten Zweck. Unser Wiener der Woche.