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Wiener der Woche

Simmeringer Jubilar „Gurkinger“ denkt an andere

Wien
19.07.2026 11:00
Etmar „Gurkinger“ Peter sammelte über 5000 Euro für die Kinderkrebsforschung.
Etmar „Gurkinger“ Peter sammelte über 5000 Euro für die Kinderkrebsforschung.(Bild: privat)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Simmeringer Etmar Peter (60) sammelte bei seiner Geburtstagsfeier 5025 Euro für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Unser Wiener der Woche. 

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Ein rundes Jubiläum, eine Riesenparty im Grätzel, dazu jede Menge gute Laune: So hat der Simmeringer Gurkenbauer Etmar Peter, besser bekannt als „Gurkinger“, seinen 60er gefeiert. Sein Wunsch an die Gäste stand schon auf der Einladung: keine Geschenke, dafür eine Spende für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Angekommen ist die Bitte offenbar bei allen.

Gäste spendeten Geld statt Geschenken
Wie viel es am Ende tatsächlich wurde, konnte der frischgebackene 60er selbst nicht glauben. „Das ist richtig gut gegangen. Rund 100 Gäste waren da. Wir haben 5025 Euro zusammengebracht“, freut sich Etmar Peter. Der Betrag floss bereits am Montag nach dem Fest an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

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Persönlich betoffen
Der traurige Grund für seine Spendenidee? Mehrere Familienangehörige des Simmeringer Gärnters sind in teilweise jungen Jahren an Krebs verstorben. „Hier kann man nicht genug helfen. Die Kleinen sind das Wertvollste, was es gibt“, begründet er sein Engagement. Nachahmer wären ihm recht: Eine Spendensammlung lasse sich bei praktisch jeder Feier organisieren, meint Etmar Peter – ganz ohne Mehraufwand für die Gäste, aber mit großer Wirkung für den guten Zweck. Unser Wiener der Woche. 

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