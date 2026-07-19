Wende nach Tod von Mädchen (4) im Italien-Urlaub

In das Becken gefallen?

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, eine Obduktion anzuordnen, um die genaue Todesursache zu klären. Der genaue Hergang des Unglücks wird nun untersucht. Am Sonntag war noch unklar, wie das Mädchen ins Wasser gelangte, ob es etwa hineinfiel oder selbst in das Becken stieg. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten bereits fest, dass drei Zugangstore zum Pool laut den Vorschriften verschlossen hätten sein sollen, allerdings bei der Überprüfung geöffnet waren. Es geht somit auch um die Frage, ob der Poolbereich ordnungsgemäß gesichert war. Das Wasser im Pool des Hotels im Badeort Milano Marittima ist zwischen 70 und 150 Zentimeter tief.