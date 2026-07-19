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Kurioses WM-Spiel ...

„Soccer Aid“ und ein „Schiffbruch wie die Titanic“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 12:22
Die Partie um Platz drei entwickelte sich zum verrücktesten Spiel der WM.
Die Partie um Platz drei entwickelte sich zum verrücktesten Spiel der WM.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

England hat sich in einem Zehn-Tore-Festival den dritten Platz bei der Fußball-WM gesichert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bezwingt Frankreich beim Abschied von Teamchef Didier Deschamps mit 6:4. Die internationale Presse schwärmt über das Spiel, in England werden auch die Pfiffe gegen Tuchel thematisiert ...

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England

„Daily Mail“:
„Was ist denn hier los? Die Three Lions gewinnen ein Zehn-Tore-Spektakel in Miami, Jude Bellingham erzielt in den letzten Sekunden den Siegtreffer in einem verrückten Spiel. Solche Spiele werden wir wohl nicht mehr oft sehen. Das war das Niveau eines Wohltätigkeitsspiels. Soccer Aid. Baller League. Kein richtiger Fußball. Es wurde zwar durch einige desaströse Abwehrleistungen begünstigt, aber das Angriffsspiel war umso brillanter.“
„Guardian“:
„Das Spiel, das bedeutungslos ist, zählte zu den Höhepunkten des Turniers, in dem Rekorde purzelten. Es endete mit einer herzlichen Umarmung zwischen Thomas Tuchel und Didier Deschamps. Das war wirklich fantastisch.“
„Times“:
„Es ist nicht sicher, was das alles zu bedeuten hat, außer dass England eine Bronzemedaille holt. Aber die Reaktion nach dem Schlusspfiff zeigt, dass die Fans den Sieg genossen haben, und zumindest mildert die Art und Weise des Sieges den bitteren Nachgeschmack der Halbfinalniederlage etwas ab.“
„Daily Star“: 
„Zu Beginn des Abends kümmerte sich niemand um das bedeutungslose Spiel um Platz drei, aber am Ende des Duells war die ganze Welt davon gefesselt. Tuchel wurde vor dem Anpfiff von wütenden englischen Fans ausgebuht, weil seine Mannschaft gegen Argentinien in der Schlussphase kläglich versagt hatte. Nachdem England im Halbfinale in den letzten 30 Minuten keine einzige Torchance herausgespielt hatte, entschied Tuchel, den Anker zu lichten, und England überrollte ein lustloses Frankreich.“

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Frankreich

„L‘Équipe“:
„Zum Abschluss ein Feuerwerk. Was als Hommage an Didier Deschamps nach 14 Jahren im Amt gedacht war, entwickelte sich zu einem der verrücktesten Spiele seiner Amtszeit. In seinem 185. und letzten Spiel als Trainer der französischen Nationalmannschaft erlebte er die mit Abstand schlechteste Halbzeit seiner Karriere.“
„RMC Sport“:
„Ein Schiffbruch wie die Titanic. Die französische Mannschaft geht im Spiel um Platz drei gegen England unter. In Didier Deschamps‘ letztem Spiel nach 14 Jahren zeigten Les Bleus nichts, sodass die Partie bereits zur Halbzeit mit dem deutlichen 0:4 entschieden war.“

Sein letztes Spiel als Frankreich-Teamchef hat sich Didier Deschamps sicher anders vorgestellt.
Sein letztes Spiel als Frankreich-Teamchef hat sich Didier Deschamps sicher anders vorgestellt.(Bild: GEPA)

Italien

„Gazzetta dello Sport“:
„Eine unglaubliche Vorstellung in Miami in einem Spiel, das niemand sehen wollte. Sakas Hattrick besiegelte den Sieg. Didier Deschamps‘ Abschied war alles andere als würdig.“
„Corriere della Sera“:
„Das Finale von Miami war weniger ein Spiel als vielmehr ein Flipper-Spiel: Nach der ersten Halbzeit führte England 4:0 gegen ein blamables Frankreich, das durchaus fünf oder sechs Gegentreffer hätte kassieren können.“
„Corriere dello Sport“:
„Zehn Tore, ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird – nicht nur, weil Mbappé damit mit 22 Toren die ewige Rangliste anführt. Sondern weil es uns daran erinnert, dass Fußball letztendlich der schönste Sport der Welt war und ist, der Sport, in dem Leben und Leistung untrennbar miteinander verbunden sind.“

Bukayo Saka erzielte drei Treffer.
Bukayo Saka erzielte drei Treffer.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Spanien

„Marca“:
„Wer behauptet, das Spiel um Platz drei sei sinnlos? Frankreich und England lieferten uns womöglich das unterhaltsamste Spiel der Weltmeisterschaft.“
„As“:
„Der Druck war weg und das merkte man, als die beiden Mannschaften uns in einem Spiel, das sich wie ein Freundschaftsspiel anfühlte, in Miami zehn Tore lieferten.“

Deutschland

„Bild“:
„Gegen England liefern sich die Franzosen im Bronze-Duell bei einer unglaublichen 4:6-Niederlage vor fast 65.000 begeisterten Zuschauern in Miami am Ende zwar noch ein wahres Fußballfest. Zuvor werden Mbappé und Co. von Tuchels Engländern aber in einer Horror-Halbzeit gedemütigt!“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Schweiz

„Blick“:
„England holt Bronze – und Mbappé den Goldenen Schuh? Auf Verteidigen hat im Spiel um Platz drei niemand Bock. England holt sich in einem Torspektakel WM-Bronze.“

USA

„ESPN“:
„England bezwingt Frankreich in einem sofortigen WM-Klassiker und sichert sich Platz drei.“
„The Athletic“:
„Der kurioseste Anlass dieser Weltmeisterschaft brachte das chaotischste und atemberaubendste Spiel dieses Turniers hervor.“

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