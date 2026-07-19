Game, Set & Match England – Finalspiel in New York

Wimbledon ist eigentlich vorbei, aber auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es einen Sieg in Form eines Satzgewinns. Mit 6:4 setzen sich die Three Lions im Duell mit Les Bleus durch und holen sich den dritten Platz. Im Podcast „Sportkrone Inside“ stimmen wir euch aber auch auf den heutigen Showdown zwischen Argentinien und Spanien ein!