Vom Buhmann zum Helden: Tuchel hat nicht genug

Tuchel schmerzt verpasstes Finale

Doch so wenig sich Tuchel nach dem Argentinien-Spiel auf die Schwarzmalerei einlassen wollte, so sehr verweigerte er sich nun den Lobeshymnen. „Wir erlauben es uns fast nicht, damit zufrieden zu sein, weil wir so ehrgeizig sind. Wir wollten ins Finale kommen, deshalb schmerzt es“, sagte Tuchel. „Es gibt vieles, auf das man stolz sein kann, aber dennoch werden viele von uns nicht glücklich sein.“ Das Beste, das man tun könne, sei auf dem Platz zu reagieren und den nächsten Sieg holen, meinte er zur Kritik nach dem Halbfinale. „Alles andere ist nur reden und das bringt dir keine Punkte. Ich bin froh über die Reaktion und wie wir gespielt haben.“