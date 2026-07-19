Welche Legende selbst ins Gaspedal treten würde

Nichts für schwache Nerven! Wer als Co-Pilot in ein Rallye-Auto steigt, sollte vor allem eines sein: schwindelfrei. Satte 170 km/h zeigte der Tacho des Opel Mokka GSE, als Ex-Weltmeister Manfred Stohl die „Krone“ über den Shakedown der Rallye Weiz jagte.