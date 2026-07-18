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Angst vor Zecken treibt Junge in Notfallambulanzen

Wien
18.07.2026 20:00
Vor allem in der Nacht stürmen die Wiener mit Zeckenbissen die Notfallambulanzen – und müssen ...
Vor allem in der Nacht stürmen die Wiener mit Zeckenbissen die Notfallambulanzen – und müssen dann warten.(Bild: Krone KREATIV/Tröster Andreas, stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Der Wiener Gesundheitsverbund warnt vor Blutsaugern. Der Grund? Nicht die Tiere – sondern volle Nachtambulanzen. Denn die vor allem jungen Wiener haben Panik vor den Tieren und laufen gleich ins nächste Spital. 

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Mitternacht, Notaufnahme, wegen einer Zecke. Klingt lächerlich – ist aber Alltag in Wiens Ambulanzen. Diese Woche warnte der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) per Aussendung vor Zeckenbissen. Die „Krone“ hakte nach – die Antwort hat wenig mit einer echten Zeckenplage zu tun.

Zeckenbiss? Ab in die Notaufnahme!
Der eigentliche Auslöser der Warnung liegt woanders. „Leider halten vor allem jüngere Menschen einen Zeckenstich für einen Notfall und trauen sich nicht, die Zecke selber zu entfernen“, heißt es beim Wigev.
Die Folge: Nachts pilgern sie wegen eines Zeckenstichs in die Notfallambulanz – obwohl sich der Blutsauger in zwei Minuten selbst entfernen lässt. Im Triage-System landet der Stich ganz unten, weil praktisch jeder andere Patient dringlicher ist. Wer wegen eines Zeckenbisses in die Ambulanz geht, wartet selbst am längsten.

Am Tag müssen wohl Ärzte aushelfen
Am Tag ist es oft nicht besser: Dann sitzen die Zeckenopfer halt beim Arzt oder in den Erstversorgungsambulanzen. Wenigstens die Kliniken und Notaufnahmen bleiben dann von diesen „Patienten“ verschont.

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Das sagt der Infektionsspezialist
Dabei wäre die Lösung recht einfach, weiß Marton Széll, Leiter der Infektionsambulanz der Klinik Donaustadt. Sein Rat: Zecke sofort mit einer Pinzette entfernen, nicht drehen, kein Öl. Bleibt der Kopf stecken, ist das kein Problem – der Körper kapselt ihn ab. Erst bei Fieber oder Kopfschmerzen nach ein bis zwei Wochen zum Arzt.

Droht Wien Zeckenplage?
Und überrollt nun eine Zeckenplage Wien? „Man geht heuer von einem tendenziell starken Zeckenjahr aus.“ Ob das tatsächlich stimmt, zeigt sich aber frühestens im Herbst. Fix ist nur: Die Saison beginnt immer früher, erste Stiche gab es heuer schon im Februar.

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