Angst vor Zecken treibt Junge in Notfallambulanzen

Zeckenbiss? Ab in die Notaufnahme!

Der eigentliche Auslöser der Warnung liegt woanders. „Leider halten vor allem jüngere Menschen einen Zeckenstich für einen Notfall und trauen sich nicht, die Zecke selber zu entfernen“, heißt es beim Wigev.

Die Folge: Nachts pilgern sie wegen eines Zeckenstichs in die Notfallambulanz – obwohl sich der Blutsauger in zwei Minuten selbst entfernen lässt. Im Triage-System landet der Stich ganz unten, weil praktisch jeder andere Patient dringlicher ist. Wer wegen eines Zeckenbisses in die Ambulanz geht, wartet selbst am längsten.