„Ist schön eingfahrn!“ Horvath verrät Partydetails

„Vorbereitung ist schön und gut, aber es kribbelt schon wieder“, grinst Sascha Horvath. Der LASK-Kapitän hat sich am Rande der Auftaktpressekonferenz der heimischen Fußball-Bundesliga mit „sportkrone.at“ über die Feierlichkeiten nach dem Double, Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme und die neue Saison gesprochen.