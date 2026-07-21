Influencer darf NEOS-Chefin „Schandfleck“ nennen

„Ich werde jetzt nicht dazu aufrufen, dass ihr da alle vorbeikommt, aber ihr könnt es tun, wenn ihr wollt“, animierte der Influencer tags zuvor seine Fans. In sozialen Medien sagten Unterstützer dem „Genossen VeniCraft“ ihre „volle Soli“ zu. Eisler muss zudem 250 Euro für die Prozesskosten berappen. Sämtliche Entscheidungen des Gerichts sind bereits rechtskräftig. Die Staatsanwältin gab noch im Gerichtssaal einen Rechtsmittelverzicht ab.