Nachwuchstalent: „Das Rennen fängt im Kopf an“

Temperaturen von mehr als 35 Grad verwandelten die Rennstrecke im italienischen Viterbo, wo am vergangenen Wochenende die Nachwuchsserie der Formel-1-Academy gastierte, in eine wahre Hitzeschlacht. Die zehnjährige Anna Makolm behielt dennoch einen kühlen Kopf, feierte dabei ihren ersten vollen Erfolg in der Nachwuchsserie.
Kein Kindergeburtstag! Ein Rennwochenende der Extreme liegt hinter der Nachwuchspilotin Anna Makolm. Temperaturen von mehr als 35 Grad verwandelten die technisch anspruchsvolle Kartstrecke im italienischen Viterbo in eine echte Prüfung für Körper und Geist. Selbst eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe brachte das Mädchen aus Eggendorf am Wagram nicht aus der Ruhe ...
„Das Rennen wird im Kopf gewonnen, nicht nur auf dem Asphalt“, zeigte sich die zehnjährige Nachwuchspilotin kämpferisch, nachdem sie eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe im ersten Rennen am Samstag im Klassement weit zurückgeworfen hatte. Mit einer Aufholjagd der Extraklasse schaffte das Talent dennoch den Sprung auf das Podium, setzte damit ein klares Signal in Richtung Spitze für das zweite Rennen am Sonntag.
Am Sonntag passten schließlich alle Puzzleteile zusammen. Tarillion Motorsport hatte das Chassis perfekt auf den heißen und rutschigen Asphalt abgestimmt. Die junge Niederösterreicherin leistete sich keinen einzigen Fehler und setzte sich am Ende mit mehr als drei Sekunden Vorsprung an die Spitze der U10-Wertung.
„Alles erfordert Disziplin, harte Arbeit und vor allem Entschlossenheit. Am wichtigsten ist jedoch der Glaube an sich selbst“, erwiederte Anna selbstbewusst. Ihr großes Ziel hat sie dabei stets vor Augen: Eines Tages – wie ihr großes Vorbild, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen – in der Königsklasse an den Start gehen.
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