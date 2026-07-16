Nachwuchstalent: „Das Rennen fängt im Kopf an“

Am Sonntag passten schließlich alle Puzzleteile zusammen. Tarillion Motorsport hatte das Chassis perfekt auf den heißen und rutschigen Asphalt abgestimmt. Die junge Niederösterreicherin leistete sich keinen einzigen Fehler und setzte sich am Ende mit mehr als drei Sekunden Vorsprung an die Spitze der U10-Wertung.

„Alles erfordert Disziplin, harte Arbeit und vor allem Entschlossenheit. Am wichtigsten ist jedoch der Glaube an sich selbst“, erwiederte Anna selbstbewusst. Ihr großes Ziel hat sie dabei stets vor Augen: Eines Tages – wie ihr großes Vorbild, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen – in der Königsklasse an den Start gehen.