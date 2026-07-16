Salmonellen in Mandeln: Produktrückruf gestartet

Wegen Salmonellen ruft die IMGRO GmbH das Produkt „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ zurück. Betroffen ist die Charge L26166V571 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Ende Juni 2027.
Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) informiert, dass bei einer internen Qualitätskontrolle Salmonellen nachgewiesen wurden. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.
Kaufpreis wird erstattet
Kunden sollen das Produkt nicht verzehren. Es ist nicht zum Verzehr geeignet und kann in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet.
Der Rückruf betrifft ausschließlich „Back Mit Mandeln gerieben 200g“ mit der Charge L26166V571 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2027.
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