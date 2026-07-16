Keine Hektik: Fax-Ablöse zieht sich seit 14 Jahren

Kopfschütteln bei den Grünen

„Die Faxablöse bleibt das Ziel – aber sie soll geordnet, sicher und ohne unnötige Mehrkosten passieren“, heißt es aus dem Staatssekretariat. Für Patienten ändere sich durch die Verlängerung nichts, auch der Datenschutz bleibe gewährleistet. Dass es nach 14 Jahren überhaupt noch eine Übergangsregelung braucht, sorgt allerdings für Kopfschütteln. Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner spricht von einem Offenbarungseid: „Auf der einen Seite wird die digitale Zukunft beschworen, auf der anderen Seite verlängert man zum wiederholten Mal eine Übergangslösung bei der Übertragung von Gesundheitsdaten. Nach 14 Jahren sollte man eigentlich erwarten dürfen, dass sichere technische Standards nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt werden.“