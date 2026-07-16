Müde Koalition der Willigen

Die Lizenz zum Nachbau französischer Mittelstreckenraketen und die Abhaltung von gemeinsamen Militärmanövern westlich der ukrainischen Grenze dürften die russischen Angreifer nämlich wenig beeindrucken. Und vergessen kann man natürlich auch nicht, dass die wichtigsten Repräsentanten dieser „Koalition der Willigen“ in ihren Ländern kein politisches Gewicht mehr haben. Starmer ist Geschichte, Macron steht vor der Abwahl und Merz dümpelt im Umfragetief. Weshalb deren Versprechungen wenig wert sein dürften.