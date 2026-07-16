Müde Koalition der Willigen

Nun haben also an der – wie es sich für die Grande Nation geziemt – pompösen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli in Paris auch 500 Soldaten aus der „Koalition der Willigen“ teilgenommen.
Darunter auch 23 Österreicher aus dem Wiener Gardebataillon. Und die wichtigsten Repräsentanten dieser „Koalition der Willigen“, der britische Premier Starmer, der deutsche Kanzler Merz und Präsident Macron als Gastgeber haben dabei einmal mehr geschworen, die Ukraine mit allen Mitteln gegen die russische Aggression zu verteidigen.
EINERSEITS ist es absolut erfreulich, wenn die Europäer, an ihrer Spitze eben Franzosen, Briten und Deutsche, bei dieser Gelegenheit deutlich machten, dass man künftig auch ohne den US-amerikanischen Schutzschirm militärisch für die eigene Sicherheit sorgen wolle.
ANDERERSEITS klangen gerade die Versprechungen gegenüber der Ukraine und ihrem auch in Paris weilenden Staatspräsidenten Zelenskij einigermaßen hohl:
Die Lizenz zum Nachbau französischer Mittelstreckenraketen und die Abhaltung von gemeinsamen Militärmanövern westlich der ukrainischen Grenze dürften die russischen Angreifer nämlich wenig beeindrucken. Und vergessen kann man natürlich auch nicht, dass die wichtigsten Repräsentanten dieser „Koalition der Willigen“ in ihren Ländern kein politisches Gewicht mehr haben. Starmer ist Geschichte, Macron steht vor der Abwahl und Merz dümpelt im Umfragetief. Weshalb deren Versprechungen wenig wert sein dürften.
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