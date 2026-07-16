VIPs bei Tosca: Opernthriller oder Fußballdrama?

Dass die Premiere der Oper im Steinbruch auf das Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft fiel, das konnte Intendant Daniel Serafin bei der Planung noch nicht wissen. Dem Erfolg hat es aber keinen Abbruch getan: Das gewaltige Bühnenbild und die großartige Performance der Künstler wollten sich die Promis nicht entgehen lassen.