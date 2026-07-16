Transparent-Wirbel: Ansage von Argentinien-Kicker!

„Und sie werden immer argentinisch sein“, erklärte Mittelfeldspieler Leandro Paredes, als er auf das Plakat angesprochen wurde. „Wir waren uns bewusst, was dieses Spiel für dieses Land bedeutete. Wir haben versucht, unser Land und all jene, die diesen traurigen Moment unserer Geschichte miterlebt haben, zu repräsentieren, damit sie sich mit uns identifizieren und wir ein positives Bild vermitteln konnten“, sagte der Argentinier weiter.