Transparent-Wirbel: Ansage von Argentinien-Kicker!

Ein Transparent, präsentiert von zwei Argentinien-Kickern, mit der Aufschrift „Las Malvinas Son Argentinas“ („Die Falklandinseln gehören zu Argentinien“) sorgt nach dem WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien (1:2) für Aufregung. Mittelfeldspieler Leandro Paredes verteidigt nun die Aktion. Doch wie reagiert die FIFA?
Lisandro Martinez und Giovani Lo Celso hielten im Stadion ein Transparent hoch mit der Aufschrift „Las Malvinas Son Argentinas“ („Die Falklandinseln gehören zu Argentinien“). Das FIFA-Reglement untersagt das Verbreiten von politischen und religiösen Botschaften im Rahmen der WM. Eine Stellungnahme des Weltverbandes gab es zunächst nicht. Im Raum steht aber eine empfindliche Geldstrafe – wie sie bereits 2014 in einem ähnlichen Kontext ausgesprochen wurde.
„Und sie werden immer argentinisch sein“, erklärte Mittelfeldspieler Leandro Paredes, als er auf das Plakat angesprochen wurde. „Wir waren uns bewusst, was dieses Spiel für dieses Land bedeutete. Wir haben versucht, unser Land und all jene, die diesen traurigen Moment unserer Geschichte miterlebt haben, zu repräsentieren, damit sie sich mit uns identifizieren und wir ein positives Bild vermitteln konnten“, sagte der Argentinier weiter.
Britisches Überseegebiet wird von Argentinien beansprucht
Das britische Überseegebiet wenige hundert Kilometer vor der Spitze Südamerikas wird seit Jahrzehnten auch von Argentinien beansprucht. Am 2. April 1982 hatte der Krieg um die Falklandinseln, die im argentinischen Sprachgebrauch nur als Malvinas bezeichnet werden, mit der Besetzung durch argentinische Soldaten begonnen. Gut 900 Soldaten hatten in der militärischen Auseinandersetzung über 74 Tage ihr Leben gelassen, fast zwei Drittel davon waren Argentinier gewesen.
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