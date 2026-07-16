Tödlicher Motorradunfall auf der Katschbergstraße

Tödlicher Motorradunfall im Pongau: Ein 60-jähriger Tiroler verlor am Mittwoch auf der Katschbergstraße in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Trotz rascher Hilfe und eines Hubschrauberfluges ins Krankenhaus erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Katschbergstraße (B99) in Hüttau ereignet. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Tiroler Bezirk Kufstein kam dabei ums Leben.
Der Mann war kurz nach 13 Uhr auf der B99 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Fahrzeug geriet über den Fahrbahnrand auf eine Böschung und krachte anschließend gegen eine Felswand.
Nachkommende Verkehrsteilnehmer setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach geflogen. Dort erlag der 60-Jährige wenig später seinen schweren Verletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.