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Frau wurde verletzt

Gerichtsgebäude in Bozen teilweise eingestürzt

Ausland
16.07.2026 10:38
Schutt und Trümmer hinter den Säulen des Gerichtsgebäudes in der Südtiroler Landeshauptstadt
Schutt und Trümmer hinter den Säulen des Gerichtsgebäudes in der Südtiroler Landeshauptstadt(Bild: facebook.com/lfvsuedtirol)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatischer Zwischenfall im Justizpalast der Südtirole Hauptstadt Bozen: Ein Teil des Innenbereichs ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eingestürzt. Hinter den Säulengängen des Gebäudes klafft nun ein riesiges Loch (Bild oben) – eine Person wurde leicht verletzt. 

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Unter den Trümmern befand sich bisherigen Informationen zufolge niemand. Eine Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma sei allerdings von einem herabstürzenden Gebäudeteil getroffen worden.

Mehr Bilder von dem Vorfall in Bozen:

Eine Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma sei allerdings von einem herabstürzenden Gebäudeteil getroffen worden, berichtete Rai Südtirol. Sie soll leicht am Arm verletzt worden sein. Die Frau konnte telefonisch erreicht und über einen sicheren Ausgang aus dem einsturzgefährdeten Gebäude ins Freie gebracht werden, teilte die Feuerwehr mit. Auch andere Reinigungskräfte befanden sich im Gebäude, sie konnten dieses aber unverletzt verlassen. Gerichtspersonal bzw. Mitarbeiter waren zu der Uhrzeit nicht zugegen.

Gefahrenbereich wurde abgesperrt
Wie es zu dem Einsturz kam, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Wie Rai Südtirol unter Berufung auf den Feuerwehr-Einsatzleiter berichtete, liefen im Gericht Umbauarbeiten an den tragenden Säulen. Die Berufsfeuerwehr führte einen ersten Lokalaugenschein durch, mithilfe einer Drohne wurden Aufnahmen im Gebäude angefertigt, um technische Erkenntnisse über die Lage und das Einsturzgeschehen zu gewinnen, wie es hieß. Mit einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte unter anderem auch von oben einen Überblick über die Situation. Der Bereich rund um das Gerichtsgebäude wurde großräumig abgesperrt. Der Vorfall soll sich kurz nach 6.00 Uhr ereignet haben.

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