Gerichtsgebäude in Bozen teilweise eingestürzt

Gefahrenbereich wurde abgesperrt

Wie es zu dem Einsturz kam, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Wie Rai Südtirol unter Berufung auf den Feuerwehr-Einsatzleiter berichtete, liefen im Gericht Umbauarbeiten an den tragenden Säulen. Die Berufsfeuerwehr führte einen ersten Lokalaugenschein durch, mithilfe einer Drohne wurden Aufnahmen im Gebäude angefertigt, um technische Erkenntnisse über die Lage und das Einsturzgeschehen zu gewinnen, wie es hieß. Mit einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte unter anderem auch von oben einen Überblick über die Situation. Der Bereich rund um das Gerichtsgebäude wurde großräumig abgesperrt. Der Vorfall soll sich kurz nach 6.00 Uhr ereignet haben.