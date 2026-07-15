Neun von zehn Betrieben finden nur schwer Personal

Wie weiter aus der Umfrage hervorgeht, wollen 57 Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl im laufenden Jahr unverändert lassen, während weitere 12 Prozent einen Personalabbau in Erwägung ziehen. Im Gegensatz dazu rechnen österreichweit lediglich 13 Prozent der Betriebe mit einem Personalaufbau, während die Entwicklung bei den restlichen 18 Prozent von der wirtschaftlichen Lage im Jahresverlauf abhängt. Was den geplanten Personalabbau betrifft, ist Wien mit 16 Prozent sowie nach Branchen vor allem die Gastronomie und Hotellerie mit 18 Prozent stark betroffen, obwohl hier Arbeitskräftemangel herrsche.