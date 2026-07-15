Balotelli schwelgt in Erinnerungen mit Arnautovic

In Form einer dreiteiligen Collage schwelgt Mario Balotelli aktuell in seiner Instagram-Story in Erinnerungen. Neben der italienischen Fußball-Legende auf den Fotos zu sehen: ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic.
Von 2009 bis 2010 standen Balotelli und Arnautovic gemeinsam bei Inter Mailand unter Vertrag – offenbar lang genug, um eine Freundschaft zu entwickeln. Auf Instagram teilte der 36-fache Teamspieler Italiens jedenfalls drei Fotos, die die beiden Stürmer als „Youngsters“ in Inter-Garnitur zeigen. Arnautovic reagierte, in dem er die Story seinerseits auf seinem Account teilte. „Mein Bruder“, schrieb der 37-Jährige zur Bildkomposition.
Während Arnautovic mittlerweile bei Roter Stern Belgrad auf Torjagd geht, lässt der 35-jährige Balotelli seine Karriere bei Al-Ittifaq in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausklingen.
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