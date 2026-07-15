Balotelli schwelgt in Erinnerungen mit Arnautovic

Von 2009 bis 2010 standen Balotelli und Arnautovic gemeinsam bei Inter Mailand unter Vertrag – offenbar lang genug, um eine Freundschaft zu entwickeln. Auf Instagram teilte der 36-fache Teamspieler Italiens jedenfalls drei Fotos, die die beiden Stürmer als „Youngsters“ in Inter-Garnitur zeigen. Arnautovic reagierte, in dem er die Story seinerseits auf seinem Account teilte. „Mein Bruder“, schrieb der 37-Jährige zur Bildkomposition.