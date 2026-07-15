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„Mein Bruder“

Balotelli schwelgt in Erinnerungen mit Arnautovic

Fußball International
15.07.2026 13:03
Ein Jahr lang standen Mario Balotelli und Marko Arnautovic gemeinsam bei Inter Mailand unter ...
Ein Jahr lang standen Mario Balotelli und Marko Arnautovic gemeinsam bei Inter Mailand unter Vertrag.(Bild: AFP/AFP PHOTO / Fabio Iona, Instagram/mb459)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In Form einer dreiteiligen Collage schwelgt Mario Balotelli aktuell in seiner Instagram-Story in Erinnerungen. Neben der italienischen Fußball-Legende auf den Fotos zu sehen: ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic.

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Von 2009 bis 2010 standen Balotelli und Arnautovic gemeinsam bei Inter Mailand unter Vertrag – offenbar lang genug, um eine Freundschaft zu entwickeln. Auf Instagram teilte der 36-fache Teamspieler Italiens jedenfalls drei Fotos, die die beiden Stürmer als „Youngsters“ in Inter-Garnitur zeigen. Arnautovic reagierte, in dem er die Story seinerseits auf seinem Account teilte. „Mein Bruder“, schrieb der 37-Jährige zur Bildkomposition.

Marko Arnautovic teilte die Story auf seinem Profil.
Marko Arnautovic teilte die Story auf seinem Profil.(Bild: Instagram/m.arnautovic7)

Während Arnautovic mittlerweile bei Roter Stern Belgrad auf Torjagd geht, lässt der 35-jährige Balotelli seine Karriere bei Al-Ittifaq in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausklingen.

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