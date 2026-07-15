Meghan darf plötzlich auf einen Emmy hoffen

Die frühere Schauspielerin („Suits“) wirbt in der Serie auch für ihre Fruchtaufstriche. Sie hatte eine Lifestylemarke namens „American Riviera Orchard“ gegründet, die sie nun allerdings unter dem Namen „As ever“ weiterführt, und mit der sie unter anderem Marmeladen vermarkten will. Netflix gründete die Marke zusammen mit Meghan und verkündete in diesem Jahr den Ausstieg.