Meghan darf plötzlich auf einen Emmy hoffen

Damit hätte nach all dem Spott wohl kaum jemand gerechnet: Trotz teils vernichtender Kritiken an ihrer Koch- und Lifestyle-Serie darf Herzogin Meghan jetzt auf einen Emmy hoffen. Die Nominierung für den prestigeträchtigen US-Fernsehpreis ist ein echter Überraschungserfolg. Am Ende könnte die Herzogin tatsächlich die Letzte sein, die lacht.
Für ihre Koch- und Backsendung „With Love, Meghan“, von der im vergangenen Jahr zwei Staffeln und ein Weihnachtsspecial bei dem Streaminganbieter Netflix veröffentlicht wurden, wurde die 44-Jährige für einen Daytime-Emmy in der Kategorie für Lifestyle-Sendungen nominiert.
Bei den Daytime Emmys werden Programme ausgezeichnet, die vor 18.00 Uhr im US-Fernsehen laufen. Dort werden auch Talkshows, Soaps und Gerichtssendungen ausgezeichnet. Die Preise werden am 30. Oktober verliehen. Bei den Primetime Emmys hingegen werden Programme zur besten Sendezeit am Abend ausgezeichnet.
Show wurde in den Medien zerrissen
In der Netflix-Show spricht Meghan übers Kochen, Gärtnern und Gastgeber sein. Die beiden Staffeln wurden medial regelrecht zerrissen, von fehlender Authentizität, einer aufgesetzten, selbstgefälligen und klebrigen Produktion war die Rede.
Meghan und Harry – der jüngere Sohn des britischen Königs Charles III. – hatten sich vor rund sechs Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in Kalifornien. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.
Gemeinsames Geschäft mit Netflix
Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, schloss das Paar Millionendeals mit den Streamingunternehmen Spotify und Netflix ab. Der Start von Meghans neuer Lifestyle-Serie war wegen der verheerenden Brände in Kalifornien um mehrere Wochen verschoben worden.
Die frühere Schauspielerin („Suits“) wirbt in der Serie auch für ihre Fruchtaufstriche. Sie hatte eine Lifestylemarke namens „American Riviera Orchard“ gegründet, die sie nun allerdings unter dem Namen „As ever“ weiterführt, und mit der sie unter anderem Marmeladen vermarkten will. Netflix gründete die Marke zusammen mit Meghan und verkündete in diesem Jahr den Ausstieg.
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