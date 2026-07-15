Daran sterben die Österreicher am häufigsten

Mehrere Krankheiten gleichzeitig

Neben der eigentlichen Todesursache hatten die Verstorbenen im Durchschnitt vier Begleiterkrankungen, Männern etwas mehr als bei Frauen (4,0 bzw. 3,7). Bei Menschen, die an Aids verstarben, wurden im Durchschnitt sechs weitere Krankheiten verzeichnet, bei Diabetes waren es 5,6 und bei Covid 5,3. Auch an Stürzen verstorbene Personen hatten durchschnittlich mehr als fünf begleitende Erkrankungen. Bluthochdruck wurde bei mehr als einem Viertel aller Gestorbenen genannt und war die häufigste Begleiterkrankung.