Salat könnte Explosions-Durchfall ausgelöst haben

Mehr als 1600 bestätigte Infektionen mit dem Parasiten Cyclospora cayetanensisseien seien bereits erfasst, weitere 5100 Fälle würden noch untersucht, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Mehr als 140 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl aber noch deutlich höher liegen.