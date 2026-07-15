Tausende betroffen
Salat könnte Explosions-Durchfall ausgelöst haben
In den USA leiden aktuell Tausende Menschen unter unangenehmen Symptomen wie explosionsartigem Durchfall – Grund dafür ist ein Parasit, mit dem inzwischen Menschen in 34 Bundesstaaten infiziert sind. Der Ausbruch könnte mit Salat und anderen Produkten einer Fast-Food-Kette zusammenhängen.
Mehr als 1600 bestätigte Infektionen mit dem Parasiten Cyclospora cayetanensisseien seien bereits erfasst, weitere 5100 Fälle würden noch untersucht, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Mehr als 140 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl aber noch deutlich höher liegen.
Aktuell ist noch nicht völlig klar, was die Ursache für den Cyclospora-Ausbruch ist, die Betroffenen leiden unter wässrigen Durchfall mit häufigem, teils explosionsartigem Stuhlgang, wie CDC schreibt. Die Parasiten werden normalerweise über mit Fäkalien kontaminierte Lebensmittel oder Wasser übertragen – nicht direkt von Mensch zu Mensch.
Untersuchung bei Fast-Food-Kette
Die Behörde untersucht jetzt, ob die Fast-Food-Kette Taco Bell eine Rolle dabei spielen könnte, wie die US-Zeitung „Washington Post“ berichtet. Taco Bell hatte bereits vergangene Woche an einigen Standorten mehrere Produkte, darunter auch Salat, aus dem Sortiment genommen.
Bisher konnten die Behörden aber keine bestimmten Lebensmittel oder Lieferanten identifizieren, die für die vielen Infektionen verantwortlich sein könnten. Vertreter der Behörde betonen, dass es auch mehrere Ursachen geben könnte.
Über 3300 Fälle allein in Michigan
Als Zentrum des Ausbruchs gilt der US-Bundesstaat Michigan, wo mehr als 3300 bestätigte und mögliche Fälle gemeldet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte mit dem Parasiten verseuchter Salat die Quelle des Ausbruchs sein, gab die dortige Gesundheitsbehörde bekannt.
Cyclosporiasis-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf und werden mit dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht. Unbehandelt kann die Erkrankung der CDC zufolge von wenigen Tagen bis zu mehr als einem Monat andauern, verläuft in der Regel aber nicht tödlich.
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