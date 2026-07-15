Medikamenten-Engpässe: Waren Sie schon betroffen?

Arztbesuch, Rezept abholen, in der Apotheke einlösen: Im Normalfall funktioniert die Medikamentenabgabe in Österreich reibungslos. Doch globale Lieferketten, Krisen und große Krankheitswellen stellen die heimische Apotheken-Logistik immer wieder vor Herausforderungen. Unsere Frage des Tages vom 15. Juli lautet: „Engpässe: Haben Sie schon einmal ein Medikament nicht bekommen?“
Ihre Meinung zählt!
Haben Sie schon Erfahrungen mit Engpässen bei Medikamenten gemacht? Gab es ein Ersatzprodukt, oder mussten Sie auf eine andere Apotheke ausweichen? Sind Sie besorgt, dass es auch bei lebensnotwendiger Medikation zu Engpässen kommen könnte?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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