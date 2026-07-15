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Frage des Tages

Medikamenten-Engpässe: Waren Sie schon betroffen?

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15.07.2026 11:35
Egal ob digital oder analog: Wenn die Medikamente nicht verfügbar sind, nutzt auch das beste ...
Egal ob digital oder analog: Wenn die Medikamente nicht verfügbar sind, nutzt auch das beste Rezept wenig.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
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Von Stefan Svitak

Arztbesuch, Rezept abholen, in der Apotheke einlösen: Im Normalfall funktioniert die Medikamentenabgabe in Österreich reibungslos. Doch globale Lieferketten, Krisen und große Krankheitswellen stellen die heimische Apotheken-Logistik immer wieder vor Herausforderungen. Unsere Frage des Tages vom 15. Juli lautet: „Engpässe: Haben Sie schon einmal ein Medikament nicht bekommen?“

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Ihre Meinung zählt!
Haben Sie schon Erfahrungen mit Engpässen bei Medikamenten gemacht? Gab es ein Ersatzprodukt, oder mussten Sie auf eine andere Apotheke ausweichen? Sind Sie besorgt, dass es auch bei lebensnotwendiger Medikation zu Engpässen kommen könnte?

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