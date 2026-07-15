13-Jährige starb bei Unfall: Polizei sucht Porsche

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Bundesautobahn A3 (Deutschland) in Fahrtrichtung Österreich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Mädchen tödlich verletzt wurde. Gesucht wird nun ein Porschelenker, der in Richtung Österreich flüchtete.
Gegen 18.45 Uhr war ein mit fünf Personen besetzter BMW auf der BAB A3 auf Höhe der Anschlussstelle Passau-Süd in Fahrtrichtung Österreich aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Der 35-jährige Fahrer, ein Bulgare, sowie drei weitere Insassen wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 13-jähriges Mädchen erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.
Richtung Österreich davongefahren
Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein grauer Porsche 911 an der Unfallörtlichkeit. Ob und inwieweit dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Porsche fuhr nach dem Unfallgeschehen in Fahrtrichtung Österreich weiter. Nach aktuellem Ermittlungsstand weist das Fahrzeug keine unfallbedingten Beschädigungen auf.
Auch Hubschraubereinsatz
Nach dem Porsche wurde mit verstärktem Polizeieinsatz, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, gefahndet. Die Bundesautobahn A3 war im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Österreich vollständig gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytischer Gutachter hinzugezogen.
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