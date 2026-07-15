13-Jährige starb bei Unfall: Polizei sucht Porsche

Gegen 18.45 Uhr war ein mit fünf Personen besetzter BMW auf der BAB A3 auf Höhe der Anschlussstelle Passau-Süd in Fahrtrichtung Österreich aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Der 35-jährige Fahrer, ein Bulgare, sowie drei weitere Insassen wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein 13-jähriges Mädchen erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.