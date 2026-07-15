Mini-Prinz mit Gips bei Victorias Geburtstagsfest

Trotz des Gipsarms ließ sich der jüngste Prinz der Familie die Stimmung nicht verderben. Gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern nahm er an den Feierlichkeiten zu Ehren von Kronprinzessin Victoria teil, die in diesem Jahr ihren 49. Geburtstag feierte. Der kleine Royal meisterte seinen Auftritt tapfer und strahlte auf den Familienfotos mit seinen Geschwistern um die Wette.