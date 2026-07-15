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Mini-Prinz mit Gips bei Victorias Geburtstagsfest

Royals
15.07.2026 12:22
Royales Gruppenfoto zum Victoriatag: Vor Schloss Solliden versammelte sich die schwedische ...
Royales Gruppenfoto zum Victoriatag: Vor Schloss Solliden versammelte sich die schwedische Königsfamilie zum traditionellen Sommerbild. Mit dabei waren auch die jüngsten Royals um Prinz Julian mit Gipsarm und Debütantin Prinzessin Ines, die prompt alle Blicke auf sich zog.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Jonas Ekströmer)
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Von Pamela Fidler-Stolz

Dieser Auftritt sorgte bei Royal-Fans für einen kleinen Schreckmoment! Als sich die schwedische Königsfamilie am Victoriatag zum traditionellen Sommerfoto auf Schloss Solliden versammelte, fiel vielen sofort ein Detail ins Auge: Prinz Julian (5), der Sohn von Prinzessin Sofia (41) und Prinz Carl Philip (47), trug einen Gipsverband am Arm.

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Schnell machten sich Fans Sorgen um den kleinen Prinzen. Doch der schwedische Königshof gab wenig später Entwarnung. Julian habe sich bei einem ganz normalen Missgeschick verletzt und sei beim Spielen unglücklich gestürzt. Dem Fünfjährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, ernst sei die Verletzung nicht.

Trotz des Gipsarms ließ sich der jüngste Prinz der Familie die Stimmung nicht verderben. Gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern nahm er an den Feierlichkeiten zu Ehren von Kronprinzessin Victoria teil, die in diesem Jahr ihren 49. Geburtstag feierte. Der kleine Royal meisterte seinen Auftritt tapfer und strahlte auf den Familienfotos mit seinen Geschwistern um die Wette.

Prinzessin Ines erstmals dabei
Besonders im Fokus stand bei den Feierlichkeiten aber auch Julians kleine Schwester. Prinzessin Ines, die erst gut ein Jahr alt ist, feierte beim diesjährigen Victoriatag ihr großes Debüt. Nachdem Prinzessin Sofia im Vorjahr wegen ihres Babys pausiert hatte, durfte die Kleine nun erstmals bei dem traditionellen Sommertermin der Königsfamilie dabei sein.

Alle Augen auf Ines! Die jüngste Schweden-Prinzessin feierte beim Victoriatag ihren großen ...
Alle Augen auf Ines! Die jüngste Schweden-Prinzessin feierte beim Victoriatag ihren großen Auftritt und verzauberte die Royal-Fans in einem süßen Sommerkleid mit Bubikragen.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Jonas Ekströmer)

Und die jüngste Prinzessin Schwedens wurde sofort zum heimlichen Star des Tages. Auf den Armen ihrer Eltern zog Ines alle Blicke auf sich. Besonders ihr entzückendes Sommerkleid sorgte für Begeisterung. Das helle Outfit mit großem Bubikragen und klassischem rot-weißem Vichy-Muster passte perfekt zum sommerlichen Look der gesamten Familie.

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Auch sonst setzten die Schweden-Royals auf leichte Stoffe, zarte Farben und florale Muster. Während Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Sofia in sommerlichen Pastelltönen erschienen, fügte sich die kleine Ines mit ihrem niedlichen Kleidchen nahtlos in das harmonische Familienbild ein.

Ganz in Sommerlaune: Prinzessin Madeleine kam in einem luftigen weißen Kleid mit Blumenmuster ...
Ganz in Sommerlaune: Prinzessin Madeleine kam in einem luftigen weißen Kleid mit Blumenmuster zur Geburtstagsfeier und strahlte mit der Sonne um die Wette.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Sommerlich, strahlend, königlich: Kronprinzessin Victoria setzte an ihrem 49. Geburtstag auf ...
Sommerlich, strahlend, königlich: Kronprinzessin Victoria setzte an ihrem 49. Geburtstag auf zarte Pastelltöne, florale Akzente und jede Menge Glamour. Ihr Kleid schien nur eine Botschaft zu haben: Sommer pur!(Bild: APA-Images / dana press / SPA)

Am Ende blieb vom Gips-Schreck vor allem die Erkenntnis: Auch kleine Prinzen sind vor den typischen Kinderunfällen nicht gefeit. Für Prinz Julian dürfte der Sommer 2026 damit zwar mit einem gebrochenen Arm, aber immerhin auch mit einem großen Familienfest in Erinnerung bleiben.

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