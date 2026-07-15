Freispruch nach tödlichem Pflegefehler-Prozess

Richterin Sabine Götz sprach die Krankenpflegerin schließlich frei. Es habe sich nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit feststellen lassen, dass ausgerechnet die Angeklagte die Medikamente falsch eingeschachtelt habe. Da auch andere Personen Zugang zu den Arzneimitteln hatten und eine lückenlose Dokumentation fehlte, sei der Tatvorwurf nicht eindeutig beweisbar gewesen. Deshalb galt der strafrechtliche Grundsatz: „Im Zweifel für die Angeklagte“.