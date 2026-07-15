Dieser ZiB-Star bewirbt sich um ORF-Chefposten

Bernhard hat sich am Dienstag für den Job einer Landesdirektorin in der Steiermark beworben. Das bestätigen eingeweihte Kreise aus dem ORF der „Krone“. Bernhard selbst will nichts dazu sagen. Ein Wechsel in den Süden hätte aber nicht nur für sie selbst Konsequenzen. Der ORF müsste eine neue Moderatorin für die quotenstärkste Nachrichtensendung im ORF finden. Es handelt sich ohne Zweifel um einen hochbegehrten Posten.