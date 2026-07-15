Bahati Venus wehrt sich gegen Diät-Wahn vor Jawort

Auch wenn das das Normalste auf der Welt sei, werden weibliche Kurven im Netz oft stigmatisiert, weiß Bahati. Vor allem, wenn es darum geht, am schönsten Tag im Leben im Brautkleid eine gute Figur zu machen, setze daher auch bei vielen Frauen ein wahrer Diät-Wahn ein. Doch da will die Rapperin nicht mitmachen, wie sie unterstrich.