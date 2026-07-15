Bahati Venus wehrt sich gegen Diät-Wahn vor Jawort

Im September sagt Bahati Venus in Italien Ja zu ihrem Marzio. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren, doch die glückliche Braut in spe stellt auf Social Media jetzt klar: Vor ihrer Traumhochzeit will sie sich aber nicht in ihr Brautkleid hungern – im Gegenteil!
„Nein, ich bin nicht schwanger“, schrieb die Lugner-Ex auf Instagram zu einer Bildergalerie, auf der sie sich im türkisen Top und Rock zeigt. Deutlich zu sehen: ein Bäuchlein, das durchaus als Baby-Rundung durchgehen könnte.
„So sieht ein Frauenkörper aus“
Doch Venus stellt klar, dass sie vor ihrer Traumhochzeit mit Marzio keineswegs in freudiger Erwartung ist, sondern: „So sieht ein Frauenkörper aus, wenn man ihn normal atmen lässt! Ganz entspannt, ohne den Bauch einzuziehen.“
Auch wenn das das Normalste auf der Welt sei, werden weibliche Kurven im Netz oft stigmatisiert, weiß Bahati. Vor allem, wenn es darum geht, am schönsten Tag im Leben im Brautkleid eine gute Figur zu machen, setze daher auch bei vielen Frauen ein wahrer Diät-Wahn ein. Doch da will die Rapperin nicht mitmachen, wie sie unterstrich.
„Kleid muss sich an meinen Körper anpassen“
„Social-Media ist voller wunderschöner Bräute, die sich für ihren großen Tag scheinbar runterhungern“, erklärte sie weiter. „Für mich ist klar: keine radikale Crash-Diät vor der Hochzeit.“ Denn: „Das Kleid muss sich an meinen Körper anpassen, nicht mein Körper an das Kleid!“
Ihre Fans wolle sie auf die Reise zu ihrer Traumhochzeit mitnehmen, erklärte Bahati abschließend – und versprach weitere „ehrliche Einblicke“.
Fans feiern Bahati Venus
Von ihren Fans wird Bahati Venus für ihre Offenheit gefeiert. „Super Einstellung“, oder „Du bist wunderschön, so wie du bist“, hieß es in den Kommentaren.
Und eine Userin schrieb: „Du bist sooooo wunderschön. Mein Bauch ändert sich fast täglich. Manchmal weiblicher rundlicher, manchmal flacher. Es ändert sich immer wieder und ich fühle mich sehr sehr wohl damit. Ich finde es schön einfach Frau sein zu dürfen ohne Zwang.“
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