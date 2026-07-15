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Wirkung fragwürdig

Kaffeekosmetika: Viel Marketing, wenig Transparenz

Wirtschaft
15.07.2026 11:38
Koffein mag für viele ein Wundermittel gegen Müdigkeit sein, doch im Kosmetikcheck schneidet es ...
Koffein mag für viele ein Wundermittel gegen Müdigkeit sein, doch im Kosmetikcheck schneidet es als Inhaltsstoff mäßig ab.(Bild: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy))
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Von krone.at

Immer mehr Cremes, Seren, Augenpads, Shampoos und Körperpflegeprodukte werben mit stärkerem Haarwachstum oder weniger ausgeprägten Augenringen – dank der Inhaltsstoffe Koffein und Guarana. Doch die tatsächliche Wirkung ist ernüchternd.

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Der Verein für Konsumenteninformation hat 30 Produkte gemeinsam mit Studierenden der Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Tulln, untersucht. Das Ergebnis: Für Kunden ist oft kaum nachvollziehbar, wie natürlich die Produkte tatsächlich sind und wie hoch die Konzentration des Wirkstoffs ist.

Viele Produkte, die als natürlich oder naturverbunden beworben werden, enthalten sogar umweltkritische oder gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe.

  • Während knapp die Hälfte der Produkte keine deklarationspflichtigen allergenen Duftstoffe enthält, fallen einzelne Produkte durch eine besonders hohe Anzahl solcher Stoffe auf. In sechs Produkten wurden zudem Farbstoffe nachgewiesen, darunter in vier Fällen Azofarbstoffe. 
  • Besonders kritisch fällt das Ergebnis bei der Umweltverträglichkeit aus. 18 der 30 untersuchten Produkte enthalten problematische Stoffe. Dazu zählen vor allem synthetische Polymere sowie bestimmte Duftstoffe. 
  • Besonders bedenklich ist auch ein weiterer Befund: Vier Produkte enthalten potenziell endokrine Disruptoren. Dabei handelt es sich um Stoffe mit möglicher hormoneller Wirkung. 
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Wirkung von Koffein dämpft Erwartungen
Zwar lassen sich durchblutungsfördernde, antioxidative und fettabbauende Eigenschaften von Koffein in Laborversuchen nachweisen. Ob diese Effekte in fertigen Kosmetikprodukten unter realen Anwendungsbedingungen tatsächlich in gleichem Ausmaß eintreten, ist jedoch oft unklar.

„Viele Werbeaussagen zu Anti-Aging-Effekten, Haarwachstum oder Cellulite-Reduktion stützen sich auf eine begrenzte oder uneinheitliche Studienlage“, so Kosmetik- und Chemie-Expertin Birgit Schiller.

Auffällige Werbeaussagen
Mehrere Produkte fielen durch fragwürdige Werbebotschaften oder unzureichende Informationen auf. So werden teilweise hohe Koffeinkonzentrationen beworben, ohne den tatsächlichen Gehalt klar offenzulegen. In einigen Fällen konnten Hersteller auf Nachfrage keine nachvollziehbaren Angaben zur enthaltenen Koffeinmenge machen.

Zitat Icon

Koffein kann kosmetische Effekte unterstützen, stellt jedoch kein Wundermittel dar.

Birgit Schiller

Forderung nach mehr Transparenz
Natürlichkeit ist kein Qualitätsnachweis. Auch Produkte, die mit Kaffee, Koffein oder Naturkosmetik werben, können problematische Inhaltsstoffe enthalten oder Wirkungen versprechen, die wissenschaftlich nur eingeschränkt belegt sind. „Konsumenten sollten sich nicht von klingenden Werbebotschaften blenden lassen. Entscheidend ist, was tatsächlich im Produkt enthalten ist und wie transparent Hersteller darüber informieren“, betont Schiller. „Wünschenswert wären eine klare Kennzeichnung von Wirkstoffkonzentrationen, höhere Standards für als natürlich beworbene Produkte und ein stärkerer Fokus auf Umwelt- und Gesundheitsschutz.“

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