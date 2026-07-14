33-Jähriger attackierte Taxifahrer mit Trinkbecher

Ein Taxifahrer (57) wurde in der Nacht zum 12. Juni von einer Gruppe junger Männer attackiert, berichtet die Polizei erst jetzt einen Monat später. Anlass war ein Streit um den Fuhrlohn. Dabei schlug ein 33-Jähriger seinen mitgeführten Trinkbecher gezielt und mit Wucht in das Gesicht des Berufslenkers, heißt es von der Exekutive.
Der Übergriff passierte laut Polizei-Bericht in der Nacht auf 12. Juni gegen 1 Uhr nachts in der Stadt Salzburg. Ein Streit um den zu entrichtenden Fuhrlohn brach zwischen dem Berufsfahrer und drei Männern aus: Dabei attackierte ein 33-Jähriger den 57-Jährigen mit seinem Trinkbecher – die Vorwürfe der Polizei lauten auf Körperverletzung. Nach der Attacke flüchteten die drei Männer.
Die Polizei konnte den Angreifer – einen 33 Jahre alten Österreicher – erst nach mehr als zwei Wochen nach der Attacke, am 29. Juni, ausforschen und an seiner Wohnadresse festnehmen und in die Justizanstalt bringen. Ob er in U-Haft kam, geht aus der Meldung der Polizei nicht hervor. Zwei weitere Männer (39, 25) wurden wegen des Verdachts des Betrugs im Zusammenhang mit dem nicht bezahlten Fuhrlohn angezeigt.
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