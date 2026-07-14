33-Jähriger attackierte Taxifahrer mit Trinkbecher

Die Polizei konnte den Angreifer – einen 33 Jahre alten Österreicher – erst nach mehr als zwei Wochen nach der Attacke, am 29. Juni, ausforschen und an seiner Wohnadresse festnehmen und in die Justizanstalt bringen. Ob er in U-Haft kam, geht aus der Meldung der Polizei nicht hervor. Zwei weitere Männer (39, 25) wurden wegen des Verdachts des Betrugs im Zusammenhang mit dem nicht bezahlten Fuhrlohn angezeigt.