Nach Übergriffen fahren Busse mit Begleitschutz

Im Mai wurde der bei jungen Nachtschwärmern beliebte Nightliner in Osttirol wegen vieler Übergriffe auf Busfahrer und Fahrgäste „temporär“ eingestellt. Nun erfolgte der Neustart mit einigen Änderungen.
Die Aufregung über die Einstellung des Nightliners von Lienz nach Matrei und von Sillian über Lienz nach Nikolsdorf im Mai war bei Osttirols Nachtschwärmern groß. Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) reagierte damit auf zahlreiche Übergriffe und Sachbeschädigungen und stellte das Angebot vorübergehend ein. „Es kam wiederholt zu Vorfällen mit Personen, die nach übermäßigem Alkoholkonsum im Nightliner massive Verschmutzungen und Schäden an den Bussen verursachten“, so der VVT.
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