Unwetter legte gleich fünf Autobahntunnel lahm

„Wir haben Betriebstechniker und Personal vor Ort hingeschickt“, heißt es seitens des Autobahnbetreibers Asfinag. Kurz nach 14 Uhr konnte hier vorerst Entwarnung gegeben werden. Klar sei, dass das Unwetter den Stromausfall verursacht habe. Gerüchte, dass ein Blitz eingeschlagen hätte, konnten nicht bestätigt werden.