Unwetter legte gleich fünf Autobahntunnel lahm

Ohne Strom war die gesamte Tunnelkette Werfen auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg am Dienstagnachmittag. Rasch bildete sich ein Rückstau und viele Autofahrer wichen auf die belastete B159 aus. Nach einer halben Stunde konnten die Systeme in den Tunneln wieder hochgefahren werden.
„Wir haben Betriebstechniker und Personal vor Ort hingeschickt“, heißt es seitens des Autobahnbetreibers Asfinag. Kurz nach 14 Uhr konnte hier vorerst Entwarnung gegeben werden. Klar sei, dass das Unwetter den Stromausfall verursacht habe. Gerüchte, dass ein Blitz eingeschlagen hätte, konnten nicht bestätigt werden.
Betroffen vom Stromausfall – und damit von der Tunnelsperre – war die gesamte Tunnelkette Werfen. Dazu zählen der Ofenauer Tunnel, Hieflertunnel, Brentenbergtunnel, Zetzenbergtunnel und Helbersbergtunnel. In Richtung Villach gab es kurz nach 14 Uhr noch fünf Kilometer Stau, in Richtung Salzburg zwei Kilometer. Die Asfinag setzt derzeit auf Blockabfertigung.
Umgestürzte Bäume in Hallein
Das Unwetter hinterließ auch in Hallein Spuren. Am Treppelweg stürzten mehrere Bäume um. Die Stadt bat die Bevölkerung um erhöhte Vorsicht, insbesondere wegen der Gefahr herabfallender Äste.
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