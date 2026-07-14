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Einsatz bei Lend

Urlauberin bei Raftingtour im Salzachtal verletzt

Salzburg
14.07.2026 18:30
Unfall bei Raftingtour (Symbolbild)
Unfall bei Raftingtour (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Alarm für die Wasserrettung und das Rote Kreuz am Dienstag kurz nach 16 Uhr: Bei einer geführten Rafting-Tour in der Salzach bei Lend erlitt eine Urlauberin eine Schulterverletzung. Sie konnte nicht mehr selbstständig das Raftingboot verlassen.

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Was die genaue Ursache für die Verletzung war, ist noch nicht klar. Laut der Wasserrettung verletzte sich die Frau im Zuge der geführten Raftingtour an der Schulter und konnte deshalb auch nicht mehr das Boot verlassen.

Wasserretter und Sanitäter beim Einsatz an der Salzach.
Wasserretter und Sanitäter beim Einsatz an der Salzach.(Bild: Wasserrettung Salzburg)

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Retter am Einsatzort – einer Uferstelle in Eschenau – ein. Mit einer Korbtrage wurde die verletzte Urlauberin über die Uferböschung transportiert und anschließend dem Roten Kreuz übergeben.

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