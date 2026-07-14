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Salzburger Nachwuchs-Hoffnung auf Spuren der Stars

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.07.2026 17:55
Erik Dietz im Trikot von Österreichs Nationalteam.
Erik Dietz im Trikot von Österreichs Nationalteam.(Bild: EXPA/ Newspix/ Wojciech Figurski)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Anfang Juli das Debüt für das Nationalteam gefeiert, nun ruft das ganz große Parkett in Übersee: Salzburgs Basketball-Nachwuchshoffnung Erik Dietz wurde zu den NBA Academy Games nach Atlanta eingeladen.

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Erst Anfang des Monats bestritt Basketballer Erik Dietz seine ersten zwei Spiele für das österreichische Nationalteam. „Es war eine große Ehre, da dabei zu sein, ich konnte auch viel lernen“, erklärte der Salzburger.

18-Jähriger in USA eingeladen
Nun folgt für den 18-Jährigen der nächste Schritt auf dem Weg zu seinem großen Traum. Der Center der Traiskirchen Lions wurde zu den NBA Academy Games nach Atlanta eingeladen.

Zu diesen Spielen schlagen jährlich die besten Nachwuchsspieler, die nicht aus Nordamerika stammen, auf, um unter besten Voraussetzungen zu trainieren und gegeneinander anzutreten. Das natürlich vor den Augen von zahlreichen NBA- und College-Scouts sowie -Trainern.

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„Ich hoffe, dass ich diese auf mich aufmerksam machen kann“, hat der 2,08-Meter-Hüne ein klares Ziel. „Es ist cool, sich mit so vielen internationalen Spielern messen zu können. Die Woche wird mit zwei Trainings und sechs Spielen intensiv“, weiß der Korbjäger. Der sich in den USA ins Schaufenster spielen kann.

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