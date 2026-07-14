Salzburger Nachwuchs-Hoffnung auf Spuren der Stars

„Ich hoffe, dass ich diese auf mich aufmerksam machen kann“, hat der 2,08-Meter-Hüne ein klares Ziel. „Es ist cool, sich mit so vielen internationalen Spielern messen zu können. Die Woche wird mit zwei Trainings und sechs Spielen intensiv“, weiß der Korbjäger. Der sich in den USA ins Schaufenster spielen kann.