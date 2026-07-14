Dort steht die „Hütte des Jahres 2026“

„Diese Ehrung ist vor allem eine Anerkennung für das ehrenamtliche Team, das mit großem Engagement, viel Herzblut und unzähligen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden den Betrieb und die Weiterentwicklung des Hauses ermöglicht. Das Anton-Proksch-Haus ist weit mehr als eine Berghütte – es ist ein Ort der Begegnung, der Erholung und der gelebten Naturfreundschaft“, freut sich die Landesvorsitzende der Naturfreunde Salzburg, Sophia Burtscher.