Dort steht die „Hütte des Jahres 2026“

Die Naturfreunde Österreich haben ihre „Hütte des Jahres“ gewählt – und sie steht in Salzburg. Am vergangenen Samstag hat das Anton-Proksch-Haus in Werfenweng die Auszeichnung durch den Bundesvorsitzenden Andreas Schieder und den Bundesgeschäftsführer der Naturfreunde Österreich, Günther Abraham, bekommen.
„Diese Ehrung ist vor allem eine Anerkennung für das ehrenamtliche Team, das mit großem Engagement, viel Herzblut und unzähligen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden den Betrieb und die Weiterentwicklung des Hauses ermöglicht. Das Anton-Proksch-Haus ist weit mehr als eine Berghütte – es ist ein Ort der Begegnung, der Erholung und der gelebten Naturfreundschaft“, freut sich die Landesvorsitzende der Naturfreunde Salzburg, Sophia Burtscher.
Seit einigen Jahren wird die Hütte als Selbstversorgerhaus geführt und ist ein beliebter Ausgangspunkt für viele Wanderungen in der Bergregion.
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