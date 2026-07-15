Kindergartengruppe gestrichen: Eltern stinksauer

Im oststeirischen Passail (Steiermark) soll jetzt einer der drei Kindergärten verkleinert werden, eine Gruppe wird gestrichen. Den Eltern stößt das sauer auf. Die SPÖ sieht sich in der Causa übergangen. Der ÖVP-Bürgermeister spricht von einer notwendigen Lösung.
„Wir wurden nie vorab informiert. Das passiert hinter dem Rücken des Gemeinderats“, lässt Eva Karrer ihrem Ärger freien Lauf. Die SPÖ-Vizebürgermeisterin von Passail (Bezirk Weiz) wurde am Montag von Eltern informiert, dass eine Kindergartengruppe in der Gemeinde geschlossen werden soll. „Am Freitag wurden die Familien noch schön in die Ferien verabschiedet. Es wird wieder einmal an der falschen Stelle gespart“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“.
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