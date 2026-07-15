Kindergartengruppe gestrichen: Eltern stinksauer

„Wir wurden nie vorab informiert. Das passiert hinter dem Rücken des Gemeinderats“, lässt Eva Karrer ihrem Ärger freien Lauf. Die SPÖ-Vizebürgermeisterin von Passail (Bezirk Weiz) wurde am Montag von Eltern informiert, dass eine Kindergartengruppe in der Gemeinde geschlossen werden soll. „Am Freitag wurden die Familien noch schön in die Ferien verabschiedet. Es wird wieder einmal an der falschen Stelle gespart“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“.