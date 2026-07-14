Eisbullen-Fanbliebling hat schon neuen Klub

Das ging flott! Nach vier Spielzeiten an der Salzach fiel Salzburgs Fanliebling der Eisbullen dem Knallhart-Kurs zum Opfer. Nur wenige Tage später hat der Kanadier bereits einen neuen Verein. Der 32-jährige Stürmer unterschrieb in Skandinavien.
Dass er nicht lange auf dem Markt sein wird, haben sich die Experten schon bei seinem offiziellen Abgang aus Salzburg gedacht: Troy Bourke musste den EC Red Bull Salzburg in der Vorwoche nach vier Spielzeiten verlassen. Der 32-jährige Stürmer hat aber schon wieder einen neuen Verein und unterschrieb in der zweiten schwedischen Liga bei MoDo Hockey. Der Klub aus Örnsköldsvik stattete den „Cowboy“, wie ihn seine Fans nannten, mit einem Einjahresvertrag aus.
Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe.
Troy BOURKE, Ex-Eisbulle
Bourke selbst hat bereits Erfahrungen in Skandinavien gesammelt. In der Saison 2021/22 und damit ein Jahr vor seinem Wechsel zu den Bulls lief der Center in Finnland für Kärpät Oulu auf. In den vergangenen vier Spielzeiten wurde der Kanadier mit den Salzburgern dreimal Meister und hat seine ganze Klasse in 181 Spielen mit 59 Toren und 88 Assists unter Beweis gestellt. Einen adäquaten Ersatz konnten die Salzburger bislang noch nicht präsentieren.
„Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe. Ich werde alles daransetzen, dem Team zum Erfolg zu verhelfen und auf jede erdenkliche Weise meinen Beitrag zu leisten – nicht zuletzt durch meine Erfahrung im Playoff-Eishockey“, sagte der 32-Jährige kurz nach seiner Vertragsunterschrift.
Auch der ehemalige Eisbären-Rekordstürmer Ethan Szypula hat einen neuen Klub. Der Angreifer bleibt der Alps Hockey League jedoch erhalten und geht kommende Saison für Asiago auf Torejagd.
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