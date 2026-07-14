Eisbullen-Fanbliebling hat schon neuen Klub

Dass er nicht lange auf dem Markt sein wird, haben sich die Experten schon bei seinem offiziellen Abgang aus Salzburg gedacht: Troy Bourke musste den EC Red Bull Salzburg in der Vorwoche nach vier Spielzeiten verlassen. Der 32-jährige Stürmer hat aber schon wieder einen neuen Verein und unterschrieb in der zweiten schwedischen Liga bei MoDo Hockey. Der Klub aus Örnsköldsvik stattete den „Cowboy“, wie ihn seine Fans nannten, mit einem Einjahresvertrag aus.