Hochmair ist eine seiner Damen abhandengekommen

Jetzt wird es knapp – nur vier Tage vor der Jedermann-Premiere muss das Ensemble rund um Philipp Hochmair noch einmal umdisponieren. Schauspielerin Sylvie Rohrer, die heuer das erste Mal in der Produktion hätte mitwirken sollen, muss ersetzt werden.
An Rohrers Stelle wird Meike Droste einspringen und die Doppelrolle Ein armer Nachbar / Werke übernehmen. Für die Deutsche bedeutet das jetzt intensivstes Textelernen in den kommenden vier Tagen.
Droste wirkte bereits in der Vergangenheit bei den Salzburger Festspielen mit. Zuletzt spielte sie 2015 in William Shakespeares „Die Komödie der Irrungen“ die Rolle der Adriana und 2013 die Agnes Sorel in „Die Jungfrau von Orleans“ von Friedrich Schiller.
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