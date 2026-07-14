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Umgestürzte Bäume

Gegen Mittag gab es rund 20 Unwettereinsätze

Salzburg
14.07.2026 15:45
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Franz Konrad)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Starke Sturmböen haben zu mehreren Unwettereinsätzen im Bundesland Salzburg geführt. Zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr rauschte eine Gewitterfront durch das Land und ließ mehrere Bäume entwurzeln. Am Wolfgangsee mussten Boote und Schwimmer in Sicherheit gebracht werden.

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Bäume mussten von Straßen entfernt und Sturmschäden behoben werden. Landesweit mussten elf Feuerwehren mit 165 Einsatzkräften ausrücken.

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