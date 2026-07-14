Gegen Mittag gab es rund 20 Unwettereinsätze

Starke Sturmböen haben zu mehreren Unwettereinsätzen im Bundesland Salzburg geführt. Zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr rauschte eine Gewitterfront durch das Land und ließ mehrere Bäume entwurzeln. Am Wolfgangsee mussten Boote und Schwimmer in Sicherheit gebracht werden.
Bäume mussten von Straßen entfernt und Sturmschäden behoben werden. Landesweit mussten elf Feuerwehren mit 165 Einsatzkräften ausrücken.
Im Pongau wurden Sturmböen mit bis zu 100 km/h gemessen. Trotz des starken Regens ist es zu keinen Hochwassern gekommen.
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