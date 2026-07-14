Gegen Mittag gab es rund 20 Unwettereinsätze

Starke Sturmböen haben zu mehreren Unwettereinsätzen im Bundesland Salzburg geführt. Zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr rauschte eine Gewitterfront durch das Land und ließ mehrere Bäume entwurzeln. Am Wolfgangsee mussten Boote und Schwimmer in Sicherheit gebracht werden.