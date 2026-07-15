Nach Schicksalsschlag neue Heimat gefunden

Besonderes Wohnjubiläum: Wie Angelika Auer fand vor 40 Jahren im Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein (Niederösterreich) nach einem schweren Autounfall ein neues Zuhause fand.
Nicht nur die Landeshauptstadt feiert heuer ihr 40-Jahre-Jubiläum. Angelika Auer kann auf vier Jahrzehnte im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt zurückblicken. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte zum außergewöhnlichen Wohnjubiläum.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.