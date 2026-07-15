Nach Schicksalsschlag neue Heimat gefunden

Nicht nur die Landeshauptstadt feiert heuer ihr 40-Jahre-Jubiläum. Angelika Auer kann auf vier Jahrzehnte im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt zurückblicken. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte zum außergewöhnlichen Wohnjubiläum.