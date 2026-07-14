Transfer offiziell! Austria Salzburg holt Stürmer

Was sich seit Tagen abgezeichnet hat, ist jetzt fix. Austria Salzburg hat mit Mohammad Mahmoud einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 1,92 Meter große Deutsch-Palästinenser kommt von Elversberg nach Maxglan.
Schon am Samstag sah Mohammad Mahmoud – wie berichtet – beim Testspiel von Austria Salzburg gegen Wacker Burghausen zu. Am Dienstag vermeldeten die Violetten in den sozialen Medien die Verpflichtung des Stürmers, der vom deutschen Neo-Bundesligisten Elversberg kommt. Sein Arbeitspapier mit dem Aufsteiger wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 21-Jährige unterschrieb bei der Austria einen Vertrag bis 2028.
„Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Qualität, meinem Ehrgeiz und meinem ständigen Hunger, mich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern, die Mannschaft bereichern kann“, sagte der Deutsch-Palästinenser, der damit auf Daniel Bares (sieben Saisontore 2025/26) folgt. Der Offensivmann ist 1,92 Meter groß und soll für die nötige Durchschlagskraft im Angriff der Maxglaner sorgen.
„Eine echte Zukunftsaktie“
Sportdirektor Roland Kirchler erhofft sich vom Neuzugang einiges. „Momo passt hervorragend in unser Gefüge und verkörpert genau den Stürmertyp, den wir noch gesucht haben“, sagte der Tiroler. „Er ist eine echte Zukunftsaktie, von der wir uns gleichzeitig auch kurzfristig wichtige Impulse versprechen.“
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