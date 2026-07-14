Transfer offiziell! Austria Salzburg holt Stürmer

Schon am Samstag sah Mohammad Mahmoud – wie berichtet – beim Testspiel von Austria Salzburg gegen Wacker Burghausen zu. Am Dienstag vermeldeten die Violetten in den sozialen Medien die Verpflichtung des Stürmers, der vom deutschen Neo-Bundesligisten Elversberg kommt. Sein Arbeitspapier mit dem Aufsteiger wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 21-Jährige unterschrieb bei der Austria einen Vertrag bis 2028.