Starker Rauch: Wrack-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Aufgrund von starker Rauchentwicklung hielt die Polizei bei Verkehrssicherheitskontrollen einen serbischen Klein-Lkw an. Das war in Sachen Mängel aber nur die Spitze des Eisbergs, den die Polizisten vorfanden.
Weil es bei seinem Klein-Lkw zu starker Rauchentwicklung kam, wurde das Fahrzeug eines 42-Jährigen am Montag kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten viele schwerwiegende Mängel fest.
Massiver Ölverlust im Motorraum
Im Motorraum war es bereits zu einem massiven Ölverlust gekommen, an der Abgasanlage hatte sich Ruß in erheblichen Maßen abgelagert. Zudem wies die Windschutzscheibe des Gefährts mehrere Risse auf, war die Motorkontrolle aktiviert und auch die Frontstoßstange war stark beschädigt.
Die Polizei untersagte dem Serben daraufhin die Weiterfahrt und nahm ihm die Kennzeichen sowie den Zulassungsschein ab. Weiters hoben sie eine Sicherheitsleistung ein.
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