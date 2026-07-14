Starker Rauch: Wrack-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Massiver Ölverlust im Motorraum

Im Motorraum war es bereits zu einem massiven Ölverlust gekommen, an der Abgasanlage hatte sich Ruß in erheblichen Maßen abgelagert. Zudem wies die Windschutzscheibe des Gefährts mehrere Risse auf, war die Motorkontrolle aktiviert und auch die Frontstoßstange war stark beschädigt.