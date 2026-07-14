Ein Schwieriger mit großem Herz

Ein einfacher Bauernbub aus St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark, Jahrgang 1956. Seine Sprache macht die Herkunft hörbar. Die weich gedehnten, fast gesungenen Vokale, die jene Leutseligkeit vermitteln, die den oberen Rängen in der kirchlichen Hierarchie nur guttun kann: Franz Lackner ist mit seinen 70 Jahren vielleicht nicht der modernste, aber jedenfalls ein unkonventioneller Erzbischof. Für Salzburger Verhältnisse besonders. Prunk und Pomp sind Lackner fremd. Er ist keiner, der in glänzender Soutane durch die Altstadt wandelt. Eher geht er in Sportschuhen mit Mitarbeitern auf eine Pizza.