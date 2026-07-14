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Ein Schwieriger mit großem Herz

Salzburg
14.07.2026 07:30
(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

„Krone“-Salzburg-Chefredakteur Claus Pándi kommentiert den Geburtstag von Erzbischof Franz Lackner.

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Ein einfacher Bauernbub aus St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark, Jahrgang 1956. Seine Sprache macht die Herkunft hörbar. Die weich gedehnten, fast gesungenen Vokale, die jene Leutseligkeit vermitteln, die den oberen Rängen in der kirchlichen Hierarchie nur guttun kann: Franz Lackner ist mit seinen 70 Jahren vielleicht nicht der modernste, aber jedenfalls ein unkonventioneller Erzbischof. Für Salzburger Verhältnisse besonders. Prunk und Pomp sind Lackner fremd. Er ist keiner, der in glänzender Soutane durch die Altstadt wandelt. Eher geht er in Sportschuhen mit Mitarbeitern auf eine Pizza.

Der gelernte Elektriker und UNO-Soldat, der nicht als Spätberufener, aber als später Berufener beim Wache schieben bei den Blauhelmen auf Zypern richtig zu Gott gefunden hatte, ist ein Suchender geblieben. Der Menschenschlag der Fragenden ist angenehmer als die der moralisierenden Überflieger mit ihren Gewissheiten. Das macht Lackner zu einem begehrten Gesprächspartner auch für die Zweifler und für die Hadernden weit über die Erzdiözese Salzburg hinaus.

Franz Lackner ist nicht nur ein herzlicher Seelsorger mit manchmal etwas überschäumendem Temperament. Er ist auch ein sattelfester Philosoph, der nach Erklärungen sucht, wie das Leiden und das Böse in der Welt existieren können, wenn es einen allmächtigen Gott gibt.

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Die Schwierigen nennt man vielschichtig. Als solcher ist Franz Lackner ein Glücksfall für Salzburg. Ad multos annos!

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