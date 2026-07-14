Der Pool im Garten als Joker für die Feuerwehren

Mehr Auswirkungen auf die Brandentwicklung

Die drei Brände in zwei Tagen nahm die „Krone“ zum Anlass und fragte den Landesfeuerwehrkommandanten Günter Trinker: Erschwert die Trockenheit die Arbeit der Feuerwehren? „Es hat natürlich Auswirkungen.“ Das sei vor allem in Anif zu beobachten gewesen: Aufgrund des sehr trockenen Strohs konnten sich die Flammen binnen kürzester Zeit weitflächig ausbreiten. Eine längere Trockenphase kann Bäche austrocknen lassen. Dieses Wasser fehle dann bei Löscheinsätzen. Allgemein wirke sich die Trockenheit aber stärker auf die Brandentwicklung als auf die Versorgung mit Löschwasser aus, betont Trinker. Es gehe vor allem darum, wo es brennt: In bebauten Gebieten sei die Versorgung besser zu bewerkstelligen, als an abgelegenen Orten. Heuer seien auch mehr Waldbrände als sonst zu verzeichnen.