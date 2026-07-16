NEOS-Politikerin stoppte flüchtigen Scooter-Fahrer

Manche Politiker stoppen den Verkehr mit Anträgen. Katharina Kainz erledigte das Sonntagabend unfreiwillig auf dem Gehsteig – und mit vollem Körpereinsatz. Die 32-jährige Klubobfrau der Hietzinger NEOS spazierte gegen 21.15 Uhr auf der Hietzinger Hauptstraße, als ein E-Scooter-Fahrer mit rund 40 km/h heranraste. Der getunte Roller war auf dem Gehsteig unterwegs, sein Lenker auf der Flucht vor der Polizei.

„Es war schon dunkel und vor mir ist ein Paar gegangen, weshalb ich nicht weit gesehen habe“, berichtet Kainz. Erst als die beiden in letzter Sekunde auseinandersprangen, sah sie den Fahrer. „Da war es aber schon zu spät.“