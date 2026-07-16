Haaland feiert mit „365 Tage“-Hottie Morrone

Erling Haaland genießt die fußballfreie Zeit in Italien. Der norwegische Torjäger zeigte sich bei einem glamourösen Abend in Taormina nicht nur geschniegelt und gestriegelt wie ein Filmstar, sondern auch ganz verliebt.
Gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Isabel Haugseng Johansen feierte er deren 22. Geburtstag und sorgte dabei für einige romantische Momente.
Der Manchester-City-Star erschien mit zurück gegelten Haaren, Dutt, Sonnenbrille und einem eleganten weißen Designer-Blazer. An seiner Seite strahlte Isabel in einem funkelnden Abendkleid.
Auf mehreren Aufnahmen sind die beiden eng umschlungen zu sehen, immer wieder tauschen sie verliebte Blicke aus. Sogar Küsse in der Öffentlichkeit gab es für die Fotografen zu sehen.
Modenschau in Taormina
Zuvor hatte das Paar eine Modenschau im sizilianischen Taormina besucht. Später ging die Feier gemeinsam mit Freunden weiter.
Der Fußballer teilte auf Instagram Fotos seines Looks bei der Dolce-Modenschau in Taormina:
Mit dabei waren Norwegens Teamspieler Sander Berge sowie Schauspieler Michele Morrone. Der Italiener wurde durch die Netflix-Erfolgsreihe „365 Days“ weltweit bekannt und zog ebenso die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich.
Statt Tore und Titel standen für Haaland diesmal Liebe, Luxus und italienisches Dolce Vita auf dem Programm. Die Bilder aus Sizilien zeigen den Fußball-Star von seiner privaten Seite und machen deutlich: Mit Isabel ist der Torjäger derzeit glücklicher denn je
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