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Haaland feiert mit „365 Tage“-Hottie Morrone

Society International
16.07.2026 14:19
Liebe, Luxus, Promis: Während Haaland mit Isabel für romantische Momente sorgte, war auch ...
Liebe, Luxus, Promis: Während Haaland mit Isabel für romantische Momente sorgte, war auch Schauspieler Michele Morrone, bekannt aus der Filmreihe „365 Tage“, Teil der feiernden Runde.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Erling Haaland genießt die fußballfreie Zeit in Italien. Der norwegische Torjäger zeigte sich bei einem glamourösen Abend in Taormina nicht nur geschniegelt und gestriegelt wie ein Filmstar, sondern auch ganz verliebt. 

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Gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Isabel Haugseng Johansen feierte er deren 22. Geburtstag und sorgte dabei für einige romantische Momente.

Der Manchester-City-Star erschien mit zurück gegelten Haaren, Dutt, Sonnenbrille und einem eleganten weißen Designer-Blazer. An seiner Seite strahlte Isabel in einem funkelnden Abendkleid.

elfie unter Stars: Erling Haaland und „365 Tage“-Star Michele Morrone posierten in Taormina ...
elfie unter Stars: Erling Haaland und „365 Tage“-Star Michele Morrone posierten in Taormina gemeinsam für ein Erinnerungsfoto.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Verliebter Auftritt: Erling Haaland konnte die Hände nicht von seiner Freundin Isabel lassen und ...
Verliebter Auftritt: Erling Haaland konnte die Hände nicht von seiner Freundin Isabel lassen und gab ihr vor den Kameras einen zärtlichen Kuss.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Zum Anstoßen: Haaland und seine Freundin Isabel ließen es sich in Taormina gut gehen und stießen ...
Zum Anstoßen: Haaland und seine Freundin Isabel ließen es sich in Taormina gut gehen und stießen sowohl auf ihren 22. Geburtstag als auch auf den WM-Erfolg des Wikingers an.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Auf mehreren Aufnahmen sind die beiden eng umschlungen zu sehen, immer wieder tauschen sie verliebte Blicke aus. Sogar Küsse in der Öffentlichkeit gab es für die Fotografen zu sehen.

Hand in Hand im Glamour-Look: Erling Haaland und Freundin Isabel Haugseng Johansen genossen die ...
Hand in Hand im Glamour-Look: Erling Haaland und Freundin Isabel Haugseng Johansen genossen die Promi-Nacht in Taormina sichtlich verliebt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Modenschau in Taormina
Zuvor hatte das Paar eine Modenschau im sizilianischen Taormina besucht. Später ging die Feier gemeinsam mit Freunden weiter.

Der Fußballer teilte auf Instagram Fotos seines Looks bei der Dolce-Modenschau in Taormina: 

Mit dabei waren Norwegens Teamspieler Sander Berge sowie Schauspieler Michele Morrone. Der Italiener wurde durch die Netflix-Erfolgsreihe „365 Days“ weltweit bekannt und zog ebenso die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich.

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Statt Tore und Titel standen für Haaland diesmal Liebe, Luxus und italienisches Dolce Vita auf dem Programm. Die Bilder aus Sizilien zeigen den Fußball-Star von seiner privaten Seite und machen deutlich: Mit Isabel ist der Torjäger derzeit glücklicher denn je

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