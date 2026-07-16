Startplatz-Strafe für Weltmeister Lando Norris

F1-Weltmeister Lando Norris wird wegen des neuerlichen Wechsels der Kontroll-Elektronik an seinem McLaren in der Startaufstellung nach dem Qualifying zum Grand Prix von Belgien um zehn Plätze nach hinten versetzt.
Grund für die saftige Strafe: Für den Engländer ist das in der Saison 2026 nach China, Japan und Monaco bereits der vierte Tausch, womit er das erlaubte Kontingent von drei Einheiten übersteigt. Der Wechsel erfolgte angeblich gezwungenermaßen, da McLaren in Spa mit einem Update an den Start gehen wird.
„Wir haben uns entschieden“
„Wir haben uns entschieden, dies in Belgien zu tun – einer Strecke, auf der das Überholen vergleichsweise einfacher ist als bei den beiden folgenden Veranstaltungen in Ungarn und Zandvoort“, heißt es in einer Aussendung des Rennstalls.
Der Brite rangiert in der WM-Wertung derzeit an der fünften Stelle.
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